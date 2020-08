La serie que fascinó a grandes y chicos por más de 40 años, El chavo del 8, tuvo su última transmisión en la pantalla chica el pasado viernes 31 de julio para sorpresa de los fans.

La decisión de quitar el programa en todas las cadenas de televisión fue tomada por Televisa tras un desacuerdo legal con el Grupo Chespirito, desde donde los hijos de Roberto Gómez Bolaños mostraron su desagrado en redes sociales por la elección de la empresa.

No obstante, Florinda Meza no evitó opinar en Twitter su lamento por la salida del programa. “Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió.

La serie de comentarios en la red social no se detuvieron y la actriz continuó mostrando su pesar por considerar el show como parte de toda Latinoamérica. “Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”.

La recordada Doña Florinda también expuso que la situación no era estratégica para Televisa, ya que El chavo del 8, El chapulín colorado y otros programas aportaron grandes sumas de dinero a la compañía. “Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran”.

La actriz mexicana mandó un último mensaje a sus seguidores en el que hizo un recordatorio del impacto que la serie tuvo en cada uno de los espectadores.“Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”, finalizó.