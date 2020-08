Lyosacks, la nueva película animada

Álvaro Calmet tenía 15 años cuando creó la serie web The Lyosacks, un proyecto en inglés que ha ido desarrollando en paralelo a las aulas y que tuvo “audiencia de EE. UU.” desde el primer año. Una década después, desde Canadá donde estudió escritura, el peruano presenta la película animada del mismo nombre y que contó con más de 30 actores que pusieron sus voces, como Jon Bailey.

“La historia era elemental: son tres amigos que arman una banda y tienen aventuras. Pero luego lo ‘bacán’ es que armando la serie y con el feedback de la gente con sus comentarios de Youtube –que son tan apasionados– uno mejora como contador de historias”, nos dice Calmet, quien trabajó tres años en llevar el guion al cine de animación.

“Siempre he sido un animador independiente y me he movido con mis propios recursos. No conozco (en persona) a casi nadie con los que trabajo (sonríe), todo es por correo electrónico, así que ahora que la producción se ha parado en todo el mundo, para mí ha sido como si nada porque siempre hice todo por Skype”.

PUEDES VER The Umbrella Academy 2 [ONLINE]: mira AQUÍ los capítulos de la segunda temporada

Calmet incluyó en la película la música del peruano José Varón. Y el guion cambió para que sea una cinta que pueda ser vista por el público en general. “Se trata de un gran evento en el que habrá monstruos, ninjas, aliens... un ‘montón’ de cosas y todo es culpa del vecino de los protagonistas, un niño malvado, pero que es un genio. Durante la serie se porta mal y como es un genio hace cosas atroces, pero siempre con la inocencia de un niño. Recién en la película sus acciones tienen consecuencias y los únicos que lo puede salvar, irónicamente, son sus vecinos, la banda Lyosacks”.

Según cuenta el novel director, que le diera voz a un antihéroe no es gratuito; quería que a propósito de este personaje se hable de una generación. “Representa mucho a la juventud de hoy en día. Es un niño que nació genio, pero está acelerado y tiene todas estas herramientas a su disposición. Y para mí eso conecta con cómo hoy la juventud nace en un mundo tan tecnológico con tantas cosas y encontrar un lugar en este mundo es difícil, ¿no? Él no es malo porque quiso ser malo, es malo porque está abrumado por todo y quería llamar la atención”.

Videojuego inspirado en el Perú

En Canadá, Calmet es uno de los directores narrativos de la serie animada ‘Little Angel’, pero nos adelanta que está inmerso en la producción de lo que será ‘Imp of the sun’, un ambicioso proyecto para crear un videojuego inspirado en la cultura Inca. “Va a tener un par de meses más de desarrollo. Todos son peruanos, tenemos el equipo armado. Yo aquí estoy funcionando como director narrativo y diseñador del videojuego, tengo bastante responsabilidad sobre el proyecto, pero hay un grupo que ha apostado por nosotros”.

PUEDES VER Creadores de Retablo y Canción sin nombre otorgan charlas gratuitas a jóvenes

Mientras tanto, Lyosacks puede verse de forma gratuita por Youtube. “Quiero que la gente entre y vea la creatividad peruana. Los proyectos se pueden hacer sin necesidad de inversiones millonarias, no tienes que ser Pixar ni nada para hacer una película animada. Para mí se trata de ser persistente, hoy en día las herramientas para contar historias están más a disposición de la gente que lo que uno creería. Es cuestión de disciplina y tomar el mundo del arte en serio”.