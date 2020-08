El chavo del 8 finalizó hace varios años, pero su actual popularidad demuestra que siempre será una de las series más exitosas de la televisión latinoamericana. La ficción fue creada en 1971 por Roberto Gómez Bolaños, pero sigue sumando fans gracias al humor e ingenio de cada capítulo.

Para sorpresa de sus seguidores, las cadenas de televisión alrededor del mundo dejaron de emitir los programas de Chespirito. Los números de sintonía no habrían sido el problema sino un problema legal en el que los herederos del protagonista fueron relegados.

Al respecto, el hijo del actor, Roberto Gómez Fernández, anunció que no se quedarán de brazos. “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, fueron sus palabras a través de Twitter.

Asimismo, su hermana Graciela lamentó el suceso. “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, comentó.

El chavo del 8 y el misterio detrás del capítulo 142 de la serie - Crédito Televisa

A pesar de que la heredera no dio un nombre, dejo claro que hacía referencia a Televisa, productora de los programas de su padre. ¿La razón? Una nueva disputa entre la empresa y Grupo Chespirito, dueño de los guiones escritos por Roberto Gómez Bolaños.

En un inicio, los fans no entendieron los mensajes de los hijos del actor, por lo que atiborraron las redes sociales exigiendo una explicación hasta que finalmente la consiguieron. Por el momento no hay ninguna actualización sobre el conflicto.