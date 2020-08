Desde que Kevin Feige es el presidente de Marvel, su trabajo ha sido bien recibido por los fanáticos de la compañía. Sin embargo, el ejecutivo no se limitaría a seguir colaborando con más películas para el UCM, ya que también aspira a participar en la saga de Star Wars.

En 2019, se confirmó que Feige liderará un nuevo proyecto de la Guerra de las galaxias por encargo de Lucasfilm. Tan pronto como fue oficializado, estrellas de la talla de Chris Evans y Brie Larson solicitaron un papel, pero no serían los únicos actores en querer unirse a la saga galáctica.

Según informa el portal We Got This Covered, Kevin Feige se reuniría con Tom Holland para que tenga un rol importante dentro de la próxima película de Star Wars.

Es así que el protagonista de Spider-Man obtendría el papel de un personaje inédito, que atraería a nuevos fanáticos a la franquicia, después que quedaran decepcionados por las últimas películas a cargo de Disney.

Desde que empezó a colaborar con Marvel, Kevin Feige siempre ha admitido su admiración por Star Wars, por lo que contratar a Tom Holland en el elenco serviría para que el largometraje sea un éxito.

La estrella de Spiderman reveló que se encuentra en aislamiento voluntario. (Foto: Instagram)

Tom Holland revela cuándo terminaría el rodaje de Spider-Man 3

Aunque no había nada seguro sobre el destino del trepamuros en Marvel, Tom Holland reveló un importante detalle donde menciona cuándo terminaría de grabar la tercera parte de Spider-Man.

“Terminar Uncharted, terminar Spider-Man en febrero del próximo año”, dijo el actor en un video publicado en la cuenta de Patreon de su padre. “Dos giras de prensa, tal vez juntas, lo que debería llevar seis semanas de trabajo”, finalizó Holland.

Ante lo anunciado, muchos fans no dudaron en responder positivamente en redes sociales, ya que la llegada de la película de Marvel no estaría muy lejos como se esperaba.