Star Wars, saga cinematográfica creada por George Lucas en 1977, es una historia que comenzó con las aventuras de Luke Skywalker y se expandió con nueve películas, distintos spin offs, videojuegos, novelas y cómics.

Sin embargo, el final de la saga Skywalker, que es el nombre que reciben los nueve episodios, obtuvo críticas divididas por parte del público y la prensa especializada. Los seguidores de la saga galáctica no estuvieron contentos con los nuevos protagonistas y con lo que les ocurrió a los personajes clásicos.

A pesar del fracaso de la última trilogía, Lucasfilm pretende realizar nuevos largometrajes, que incluyen la adaptación de los videojuegos Knights of the old republic. Aunque un remake de la trilogía original es algo que tomaría por sorpresa a los seguidores de Star Wars.

Según informa ComicBook, este pedido ha sido realizado por el periodista Kofi Outlaw, quien propone a Disney rehacer las películas con las que empezó la saga galáctica.

Outlaw indica que sería la mejor forma de preservar la visión de George Lucas. La trilogía original ha pasado por cambios que dieron origen a las ediciones especiales con nuevas secuencias, como la de Han Solo y Greedo, que afectan al canon de la historia.

“Hay una lección que aprender de la reacción de los fanáticos a las ediciones especiales de Star Wars, nos encantan las películas originales y se han recibido repetidos llamados de atención para que se publiquen en los servicios modernos”.

“Tal vez sea hora de admitir que las cintas originales de Star Wars merecen ser algo aparte y que el principio de la saga Skywalker debería ser reiniciada”, expresó el autor.