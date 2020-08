Game of Thrones: fans perdonan final y la nombran ‘la mejor serie del siglo'

Game of Thrones sorprendió a la audiencia desde su primer episodio. Su épica historia estaba ambientada en la época medieval donde lo fantástico y el conflicto político confluía para conquistar a toda una generación.

Luego de 8 temporadas al aire, la serie de HBO llegó a su inevitable final, pero el abrupto desenlace dejó insatisfechos a la mayoría de los fans. A pesar de ello, aún es reconocida por su originalidad y recordada con cariño.

Como si los logros conseguidos por Game of Thrones no fueran suficientes, ha sido votada como la mejor serie del siglo XXI en una encuesta de Digital Spy. De esta manera, el show dejó en claro que su legado está lejos de ser olvidado.

Para sorpresa de los fans, Stranger Things se llevó el segundo lugar. Le siguen Doctor Who, Sherlock, Breaking Bad, The Great British Bake Off, Killing Eve, Gavin y Stacey, Line of Duty y Chernobyl.

Cabe recordar que Game of Thrones también fue nombrada como la mejor serie original de HBO, a través de una votación creada por Rotten Tomatoes. Le siguieron clásicos como Los Soprano, The Wire, Boardwalk Empire y True Detective.

Game of Thrones - Sinopsis oficial

La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la guerra por el control de Poniente, la creciente amenaza de “los otros” y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada de un antiguo rey.