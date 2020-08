¿Avengers vs. X-Men será una realidad? película llegaría en Fase 6 del UCM

Después del millonario acuerdo entre Disney y Fox, los 4 Fantásticos, X-Men y Deadpool ya son parte del UCM. Según informó Kevin Feige en la Comic Con de 2019, los personajes llegarán en la Fase 5 de Marvel Studios.

No es un secreto que el presidente de Marvel ya se encuentra desarrollando la historia de estos superhéroes y villanos para su extenso universo cinematográfico.

PUEDES VER Netflix y Jean-Claude Van Damme firman inesperada alianza para futuro proyecto

Según informa la página web We Got This Covered, la película Avengers vs. X-Men se encuentra en etapa temprana y será parte de la Fase 6 del UCM.

Para consolidar la historia del largometraje, los primeros personajes de Fox en llegar serían Los 4 Fantásticos y luego los X-Men. Sin embargo, primero se formará el nuevo grupo de Vengadores, quienes harían su aparición en la Fase 5.

PUEDES VER The Umbrella Academy 2: AQUÍ cómo ver todos los episodios de la segunda temporada

El grupo de los New Avengers estaría conformado por Black Panther, Spider-Man, Blade, Shang-Chi, Scarlett Witch, Mighty Thor y Captain Marvel. La película en donde harían su primera aparición como Vengadores se estrenaría en 2024.

Es así que los Avengers vs. X-Men, llegaría a la pantalla grande en el año 2026 y supondría la producción más ambiciosa de Marvel Studios.

Actor de Avengers Endgame desea regresar al UCM

Ross Marquand, quien interpretó a Red Skull en Avengers: Infinity War y Endgame, concedió una entrevista al portal Comicbook y aclaró que le gustaría regresar con otro papel al universo cinematográfico de Marvel.

“Quiero seguir tomando muchos más papeles, hombre. Creo que si tuviera que tener alguna carrera, me gustaría ser como un Andy Serkis. Puede transformarse de un millón de maneras diferentes. Si eso no sucede me encantaría interpretar a Moon Knight”, sentenció Marquand.