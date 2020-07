La guerra del streaming ha empezado y Amazon Prime no piensa quedarse de brazos cruzados. A fin de competir contra Netflix, la plataforma ha adquirido los derechos de Malcolm in the Middle, una de las series más aclamadas de todos los tiempos.

Los espectadores quedaron cautivados rápidamente con las excentricidades de la familia Wilkerson y todos los pormenores de su vida diaria. Dos décadas después de su estreno, el show tiene el reto de conquistar a una nueva generación.

A través de las redes sociales, Amazon Prime dio a conocer que Malcolm in the middle formará parte de su catálogo a mediados de agosto del 2020. Por el momento no hay una fecha de estreno, por lo que los fans están atentos a más novedades sobre su lanzamiento.

No cabe duda que se trata de una gran adición para el servicio debido a la cantidad de seguidores del programa. ¿Motivo para suscribirse? Al menos suficiente para que los usuarios de Netflix piensen dos veces si renovar membresia o migrar de plataforma.

Rostros inconfundibles de la televisión. Crédito: FOX

Cabe resaltar que Malcolm in the middle no será la única novedad de Amazon Prime. Fear the Walking Dead, 24: The Series y Misfits son otros de los títulos que prometen mantener a sus clientes pegados a la pantalla por horas.

Malcolm in the middle - Sinopsis oficial

La serie está protagonizada por Frankie Muniz en el papel de Malcolm. Este chico es un joven adolescente superdotado que intenta sobrevivir en una torpe familia disfuncional.