Game of Thrones y la épica escena de pelea con Daenerys que duró 18 días de rodaje

Con ocho temporadas transmitidas en la pantalla chica, Game of Thrones se ganó los aplausos de la crítica por su originalidad, a pesar del abrupto final que dividió a los seguidores.

La serie fue aclamada por la calidad de los efectos especiales presentes en cada episodio y el CGI bastante realista que le dio vida a los tres dragones de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Aunque el trabajo detrás de escenas de la producción del programa no tuvo mayores inconvenientes, cabe resaltar que una secuencia en específico demandó más de dos semanas para finalizarla.

Según el medio Vader, la secuencia mencionada ocurrió durante la séptima temporada de Game of Thrones, cuando Daenerys y su ejército inician una invasión de Poniente al mismo tiempo que el último Targaryen intenta reclamar su cargo en el trono.

Este atentado es llamado The loot train attack por el mismo creador de la ficción. Además, aseguró que la escena de la batalla demoró 18 días de producción para poder terminarla, debido a los 80 disparos de fuego en los que aparece La madre de los dragones y Drogon.

El portal explica que la secuencia fue muy costosa y complicada de lograr; sin embargo, los resultados fueron óptimos y emocionaron a muchos fans.

Por otro lado, los encargados de Game of Thrones confirmaron que están trabajando en un nuevo spin-off del programa bajo el nombre de House of the Dragon, el cual tiene como misión contar la historia de la casa Targaryen, familia de la que provienen Daenerys y Jon Snow.