Uno de los más grandes actores del cine de acción está a punto de colaborar con Netflix, nos referimos a Jean-Claude Van Damme. El actor utilizó sus redes sociales para compartir la noticia, algo que ha hecho que sus fanáticos comiencen a especular sobre qué proyecto se aproxima.

Si bien es cierto que el servicio de streaming tiene una variada lista de películas protagonizadas por el actor, seguidores del popular ‘Músculos de Bruselas’ anticipan la llegada de una serie o reality que revele datos desconocidos de su vida.

Con una imagen que muestra a Van Damme realizando su famoso split sobre el logotipo de Netflix, la empresa y el actor confirmaron el trabajo que realizarán juntos.

La colaboración de Jean-Claude Van Damme con el servicio emociona a fans - Crédito: @NetflixLAT

Jean-Claude Van Damme logró un gran éxito en los años 80 gracias a sus habilidades en las artes marciales, como karate-do (cinturón negro), full contact y kickboxing.

El intérprete, quien celebrará su cumpleaños 60 el próximo 18 de octubre, apareció recientemente en las películas Lukas, Black Water y We die young (lanzado en formato VOD). Además, ha sido parte de la serie de Amazon Jean-Claude Van Johnson, la cual contó con Ridley Scott como productor ejecutivo. Para el 2021, el belga prestará su voz a la cinta animada Minions 2: Once upon a time Gru.

Películas de Jean-Claude Van Damme para ver en Netflix

Máximo riesgo

Kickboxer: represalias

Los mercenarios 2