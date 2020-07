Emmy 2020: ¡la gran ignorada! Dark no consigue ninguna nominación

¡La carrera por los premios Emmy ha empezado! La 72° edición de los premios Emmy ya dio a conocer la lista de nominados que competirán el próximo 20 de septiembre y las apuestas por los ganadores no se hicieron esperar en las redes sociales.

La categoría de series es una de las más llamativas para los espectadores que apoyan sus favoritas a capa y espada. A diferencia de las películas, su duración da pie a un mayor desarrollo, por lo que sus fans logran apegarse más a la historia y personajes.

Este año hubo muchos shows exitosos, pero pocos consiguieron la popularidad de Dark. La producción alemana conquistó a los usuarios de Netflix, gracias a su compleja trama y su recurso para viajar a distintas líneas de tiempo o mundos.

No obstante, el título no logró ser nominado para competir como la mejor serie del año o cualquier otra categoría que reconozca sus méritos. Ante la noticia, los seguidores de la ficción no tardaron en demostrar su descontento a través de las redes sociales.

A continuación, te compartimos los programas que competirán para ser reconocidos como la mejor serie del año y dejaron a Dark en el olvido: Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession.

Dark - Sinopsis oficial

Dark es una serie alemana de suspenso y ciencia ficción, producida por Netflix. Se sitúa en un pequeño pueblo, llamado Winden. Tras la desaparición de un niño, se exponen los secretos y las conexiones ocultas entre cuatro familias, mientras lentamente viajan en el tiempo que abarca tres generaciones.