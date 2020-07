La pandemia del coronavirus ha paralizado al mundo en los últimos meses y cambió totalmente el día a día de las personas. Sin embargo, los científicos trabajan sin descanso para encontrar una vacuna que finalmente acabe con la COVID-19.

No cabe duda que la noticia sobre una cura es la más esperada de los últimos meses. Por este motivo, HBO anunció el estreno de una miniserie que relatará la carrera médica a cargo del cineasta Adam McKay, conocido por Succession y El vicio del poder.

Según dio a conocer Deadline, el show estará inspirado en el libro The First Shot. La obra fue escrita por Brendan Borrell, periodista de The Atlantic y The New York Times, quien profundiza en la búsqueda de la vacuna que ponga fin a la crisis sanitaria.

“Las compañías arriesgan todo para ganarlo. La ciencia es fascinante y a veces sorprendente, así como los desafíos que se presentan en torno al acceso y la seguridad”, contó el autor a través de su página web.

La miniserie aún no cuenta con una fecha de estreno, pero los espectadores no pueden esperar más para conocer cómo el programa prioriza el factor más humano de la crisis sanitaria, a diferencia de otros productos que también abordan la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, los protagonistas serán las personas y empresas que buscan sobrevivir en este nuevo mundo. Asimismo, se contará con las experiencias de epidemiólogos y científicos implicados en las investigaciones para frenar la propagación de la COVID-19.