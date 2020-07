‘Merlí: Sapere Aude 2′ ya inicia sus grabaciones con inspirador mensaje de ‘Merlí’

La primera entrega de Merlí: Sapere Aude, el spin off de Merlí, fue un éxito total. Los seguidores de la serie española quedaron cautivados con la historia del protagonista Pol, quien ve a Merlí como su ejemplo de vida. Para su alegría, faltaría poco para que inicie la segunda temporada del show.

Hace poco, Movistar Plus dio a conocer que la producción ya inició el rodaje de la nueva entrega, a través de las redes sociales. En la misma publicación, se observa a la profesora María Bolaño, sosteniendo una claqueta, la cual lleva por título Merlí: Sapere Aude 2.

PUEDES VER: Stanley Kubrick y todas sus producciones más valoradas por la crítica

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, entre las que resaltó la del Francesc Orella (Merlí).“¡Enhorabuena, queridos! ¡Al ataque! A la Bolaño no la van a callar con la mascarilla, fijo. ¡María Pujalte, inmensa! ¡Carlos Cuevas, a por todas!”, comentó .

Tras el anuncio, también se compartieron otras imágenes sobre la filmación. Así, los seguidores del programa corroboraron que se están cumpliendo con todas las medidas sanitarias impuestas por el Estado español, debido a la pandemia de coronavirus.

Al igual que en sus primeros episodios, la grabación de esta segunda parte seguirá estando a cargo del director español Menna Fité. La Universidad de Barcelona continuará como la locación principal de la serie y pieza clave para el desarrollo de la trama.

"

En el último capítulo de la primera temporada vimos cómo Pol Rubio enfrenta a la profesora María Bolaño para que aleje al alcohol de su vida. Asimismo, conversa con su padre sobre el acercamiento con Rai y le brinda su apoyo para cualquier decisión que tome.

Una de las novedades es que David Solans, quien da vida a Bruno, no formará parte de esta producción, pero dejó abierta la posibilidad de volver en otra temporada. Movistar Plus aún no ha revelado alguna fecha de estreno, pero se espera que llegue a finales de 2020.