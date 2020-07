El Hombre de Acero, película dirigida por Zack Snyder, se estrenó en 2013 y tenía la difícil tarea de iniciar el universo extendido de DC (DCEU). Sin embargo, la cinta no obtuvo el recibimiento que esperaba Warner Bros.

Esta nueva versión de Superman no fue del agrado para un gran sector de fanáticos del superhéroe, por el controvertido final de la película, en el que el protagonista se veía forzado a matar al General Zod rompiéndole el cuello para poder detener la ola de destrucción que causó en Metrópolis.

En una reciente entrevista con Collider, David S. Goyer, el guionista de la película, habló sobre el polémico final de Man of Steel.

"Todavía no es consciente de la extensión de sus poderes. Se encuentra alguien que dice: 'No pararé, no puedes ponerme en una celda porque no me detendré'. Queríamos ponerle en un callejón sin salida. Estaba en esta terrible posición, y después jura que no volverá a hacerlo. No fue por ira, se vio obligado a hacerlo, pero esa fue la única vez", explicó el creativo.

Goyer también reveló que existe un final alternativo del largometraje protagonizado por Henry Cavill. Aunque este se terminó desechando.

“La idea era que habría una especie de cápsulas en la nave que terminan convirtiéndose en la fortaleza de la soledad y al final Superman habría sido capaz de meter a Zod dentro y lanzarla al espacio”, finalizó el guionista.