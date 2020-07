Acapulco Shore 7 | No cabe duda que Acapulco Shore se ha convertido en el programa favorito de Latinoamérica debido a sus desenfrenados excesos, peleas y romances que se han vuelto tendencia en las redes sociales. La temporada 7 del reality de MTV no podría estar tan recargada, por ello sus seguidores esperan ansiosos el estreno del capítulo 9.

Luego de ocho semanas de transmisiones, los habitantes de la casa de Mazatlán nos han demostrado que con ellos nada esta dicho, debido a sus constantes idas y vueltas.

¿Cuándo se estrena el capítulo 9 de Acapulco Shore 7?

Acapulco Shore 7 estrenará el capítulo 9 el martes 28 de julio a las 22:00 h. (hora local), el cual podrá ser visto a través de la señal de MTV en México y los demás países de Latinoamérica. Además te presentamos la lista de los canales en donde también puede sintonizar el show de acuerdo a los diferentes servicio de cable.

- Dish Network: Canal 260

- Sky: Canal 70

- Megacable: Canal 606 (SD)

- Axtel: Canal 685

En caso de no contar con ninguna de las señales mencionadas, aún puedes acceder al episodio a través de la plataforma Paramount+. No obstante, el capítulo 9 se encontrará disponible a partir del miércoles 29 de julio.

Horarios de Acapulco Shore 7 por país

Estos son los horarios para el estreno del capítulo 9 de Acapulco Shore 7, de acuerdo a tu país y zona horaria.

- México: 22:00 h.

- Perú: 22:00 h.

- España: 05:00 h. (del 22 de julio)

- Chile: 23:00 h.

- Argentina: 00:00 h. (del 22 de julio)

- Colombia: 22:00 h.

¿Qué pasó el capítulo 8 de Acapulco Shore 7?

El episodio 8 dio inicio con el “juicio” a Fer Moreno, quien peleó con Mane en episodios anteriores. Tras una tarde de copas, los integrantes se reunieron alrededor de una fogata donde le hicieron algunas preguntas sobre el libro de Karime, pero la mujer no pudo responder ninguna de las preguntas.

Tras muchas palabras se decidió en una votación la permanencia de Fer. Al final, los votos de Karime, Jawy, Potro, Tadeo y Manelyk lograron su expulsión. De esta manera quedó en claro que los shores más antiguos no quieren ni como compañera a “Lady Tamaulipas”, ya que desde su llegada la tildaron como una persona inventada, mentirosa y provocadora de problemas.

En venganza Dania, Rocio y Fer arrojaron varias de las prendas de Jawy y Mane a la piscina. Chile se dio cuenta y se fue a contarles lo que había pasado.

Al día siguiente no se había tocado el tema entre Jawy y Dania. Todo explotó en el restaurante a donde los shores fueron a comer algo tras el ensayo. Fue hasta allí donde Jawy abordó el tema y Dania reconoció su error.

El cruce de palabras no se hizo esperar entre Jawy y Mane contra Dania, quien luego de varios minutos de discusión estalló de furia y le mandó una botella de vidrio a Mane; aunque no la alcanzó a golpear, las dos se levantaron de la mesa y parece que se van a ir a los golpes; no obstante, eso no se podrá ver hasta el siguiente episodio.

Tráiler: avance de Acapulco Shore 7 Capítulo 9

La pelea entre Mane y Dania quedó inconclusa, ya que el capítulo finalizó. No obstante, los avances del programa también muestran fuertes tensiones entre Pepe y la expulsada Fer. Asimismo un secreto estaría a punto de revelarse.