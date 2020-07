The New Mutants, la última entrega de los X-Men, significó una de las mayores sorpresas de la Comic-Con 2020. Contra todo pronóstico, la cinta aún tiene planeado su estreno el próximo 28 de agosto y los creadores presentaron un nuevo tráiler cargado de adrenalina.

No obstante, la mayor sorpresa para los fans fue que originalmente se tenía planeado una trilogía. ¿La novedad? Cada entrega exploraría un género de horror diferente como el gore y el psicológico, convirtiéndose en la primera saga del universo cinematográfico de Marvel que abandone todo rastro de comedia.

“La primera como una película de terror de realidad de goma. La segunda era una película de invasión alienígena con Warlock,. La tercera tomaría todos estos elementos del crossover de los X-Men llamado Inferno para ser una especie de película de terror apocalíptica sobrenatural. Ese era el plan”, revelaron.

Sobre Warlock, señaló que apareció en todos los primeros borradores del guión, pero era tan costoso que no pudimos hacerlo”, contó el director Josh Boone. De hecho, se vieron forzados a sacarlo de la historia para poder hacer la película.

The New Mutants es la última entrega de los X-Men creada por Fox antes de ser adquirida por Disney. Luego de una serie de retrasos y regrabaciones, se rumoreó que la película se estrenaría en Disney Plus o podría perderse en el archivo del estudio. Todo a causa de los malos comentarios que recibió por parte de la crítica y el público de prueba.

The new mutants - Sinopsis oficial

Cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades, son encerrados en unas instalaciones secretas contra su voluntad y luchan por escapar de su pasado y salvarse a sí mismos.