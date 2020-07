Avengers: Endgame fue la película que sirvió como el cierre de la Saga del infinito, en donde varios actores dejaron sus papeles de héroes o villanos de los cómics.

Capitán América, Iron Man y Black Widow son los personajes que no regresarán en la fase 4 del UCM. Sin embargo, existe un actor que desea regresar a las grandes producciones de Marvel.

Se trata de Ross Marquand, quien interpretó a Red Skull en Avengers: Infinity War y Endgame. Lamentablemente, existen personas que creen que el villano no tenga relevancia en las próximas películas del estudio.

Por su lado, Marquand concedió una entrevista al portal Comicbook y aclaró que le gustaría regresar con otro papel al universo cinematográfico de Marvel.

“Quiero seguir tomando muchos más papeles, hombre. Creo que si tuviera que tener alguna carrera, me gustaría ser como un Andy Serkis. Puede transformarse de un millón de maneras diferentes hasta el domingo. Cada vez que puedes hacer un mo-cap y cambiar tu cara y cuerpo y lucir como quieras, hay mucha más libertad en eso y me encantaría seguir haciendo tantos como me permitan, pero realmente no es mi decisión”, indicó el actor.

También dejó en claro que si no retoma el papel de Red Skull, le gustaría interpretar a un conocido superhéroe de la Casa de las ideas.

“Si no regresa, me encantaría interpretar a Moon Knight”, sentenció Marquand.