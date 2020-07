Joaquin Phoenix se ganó los aplausos de los fans debido a su papel protagónico en Joker, la cinta dirigida por Todd Phillips. A pesar de la gran polémica que causó antes de su estreno, la ficción consiguió éxito en taquilla.

La popularidad de la película de DC le dio un giro a la trama conocida en los cómics y presentó al villano como una víctima de la sociedad corrompida en Gotham.

Joker - Tráiler

Aunque se especuló sobre una secuela de Joker, la producción no llegó a confirmar esta posibilidad, por lo que un informe por parte del medio We Got This Covered, abriría una esperanza para los seguidores de la franquicia.

Según explicó el portal, una nueva serie sobre el Guasón podría estar en camino y se centraría en los deseos de Arthur Fleck por tomar el poder de ciudad Gótica; sin embargo, tendría que competir con otros adversarios como Scarecrow y Carmine Falcone, más conocidos por sus papeles de villanos en las entregas de Batman.

Sin lugar a dudas, esta noticia sería una gran oportunidad para ver más acerca del desarrollo del protagonista y si tendrá un posible encuentro con Bruce Wayne en el futuro.

Hasta el momento, Warner Bros no se ha manifestado al respecto y tampoco se conoce si Joaquín Phoenix volvería a interpretar a Joker, por lo que es cuestión de esperar a un comunicado de la empresa y si estará disponible en la plataforma de streaming de HBO Max.