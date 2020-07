La popularidad de El stand de los besos 2 en Netflix ha hecho que los fans de Jacob Elordi y Joey King debatan sobre sus escenas y cómo la ficción presentó el destino romántico de Noah y Elle.

Pero más allá de protagonizar la popular película de trama adolescente, los actores tienen una carrera ya conocida en la televisión, siendo Euphoria y The Act, las ficciones que más interés atraen.

En cuanto a cintas, Elordi ha sido parte de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Deep water y The kissing booth 1. En el caso de las series, el actor ha estado en La curva, pero su carrera ha cobrado mayor notoriedad con Euforia de HBO.

Jacob Elordi en Euphoria

La serie nos presenta un drama adolescente centrado en Rue (Zendaya), una joven de 17 años que está en rehabilitación por su adicción a las drogas. Como parte de su entorno tenemos a Nate Jacobs (Jacob Elordi), un estudiante popular y mariscal de campo del East Highland High School. Con una personalidad dura y constantemente luchando con su sexualidad, el personaje de Elordi utiliza su buena apariencia, su estado social y su ira para enmascarar sus emociones.

Joey King en The Act

En el cine, en el 2013 Joey King dio vida a Christine Perron, una de las cinco niñas de El conjuro. Ese mismo año apareció en White house down como Emily Cale, hija de Channing Tatum y junto a James Franco y Mila Kunis en Oz the great and powerful.

Su fama llegó con The act, serie de Hulu de 2019 donde da vida a Gypsy Blanchard, una joven confinada a vivir en silla de ruedas debido a una enfermedad. Al crecer, su relación con su madre se agrieta y comienza a pedir independencia. Así se revela cómo la mujer, que dedicó su vida a su cuidarla, se vuelve más protectora y controladora.