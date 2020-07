Los fans de Disney tendrán que seguir esperando para ver su anunciada producción en live-action Mulan, que por cierto ya tenía tres retrasos. La razón es que la famosa compañía la acaba de retirar del calendario de estrenos. A Mulan se suman Avatar y Star Wars que no llegarán hasta 2022 y 2023, respectivamente.

Se esperaba que el estreno de Mulan no tardaría mucho. Primero la fecha se cambió del 27 de marzo al 24 de julio y recientemente al 21 de agosto, pero parece que sigue sin ser el día indicado.

“En los últimos meses, ha quedado claro que nada se puede dar por definitivo respecto a la manera en la que estrenamos películas. No se puede concretar cuando se trata de lanzamiento de filmes durante esta crisis de salud global, y hoy eso significa pausar nuestros planes de lanzamiento para Mulan mientras evaluamos cómo podemos llevar esta película al público de todo el mundo”, dijo un portavoz de Disney a Variety.

La empresa anunció, además, que las salidas de los futuros episodios de Star Wars y Avatar se postergarán un año.

La segunda entrega de Avatar llegará, por tanto, a las salas en diciembre del 2022 y la última de Star Wars, en diciembre del 2023. Los episodios siguientes saldrán cada dos años: Avatar en 2024, 2026 y 2028, y Star Wars en 2025 y 2027.

Sin duda, es un movimiento complicado por parte de Disney, pero parece ser la mejor decisión hasta el momento. Esperar a que todo regrese a la normalidad, para poder establecer una mejor fecha donde niños y grandes disfruten sin miedos de sus producciones.

Hollywood pendiente

La meca del cine se encontraba muy pendiente de Mulan y de la película de Christopher Nolan Tenet, ya que eran dos títulos que declinaron de lanzarse por internet y estaban llamados a ser las superproducciones que volvieran a llenar los cines durante la reapertura.

Pero las circunstancias han obligado a aplazar indefinidamente ambos estrenos mientras los estudios buscan una manera de lanzar y sacar rentabilidad a dos rodajes que costaron más de 200 millones de dólares.

La vista está puesta ahora en el calendario de la próxima estación (otoño en Estados Unidos), lleno de importantes estrenos que podrían amontonarse si se cumplen las previsiones más negativas: The King’s Man en septiembre, Wonder Woman 1984 en octubre, Black Widow y James Bond: No Time to Die en noviembre... hasta llegar a Dune y Top Gun 2 en diciembre.