The walking dead 10x16: fecha de estreno y primer avance del postergado final

The walking dead se convirtió en la serie más aclamada sobre zombies desde su lanzamiento hace 10 años. ¿A qué se debe su éxito? El enfoque humanista de los personajes por encima de un espectáculo gratuito de vísceras.

Parecía que nada podía detener la fiebre desatada por los muertos vivientes. No obstante, la pandemia de coronavirus obligó la paralización de la producción y el show permaneció a un episodio de concluir su décima temporada.

Originalmente, el capítulo 16, titulado A certain doom, tenía programado su emisión el pasado 12 de abril. Luego de tres meses sin mayor información al respecto, finalmente se dio a conocer la nueva fecha de estreno durante la última edición de la Comic-Con.

Para sorpresa de los fans, el último episodio llegará a AMC el próximo domingo 4 de octubre y estará sucedido por seis extras. Finalmente se conocerá el desenlace de la guerra contra los susurradores y el rol que tendrá Maggie (Lauren Cohan).

En su momento, el productor ejecutivo de The walking dead, Gerg Nicotero, lamentó que no se haya completado la posproducción del episodio final. Sin embargo, aseguró que no decepcionará a los fanáticos.

Cabe resaltar que la pandemia de coronavirus ya había afectado a la franquicia. El spin-off The walking dead: world beyond iba a comenzar a emitirse el 12 de abril, pero también quedó paralizado y sin fecha de estreno.