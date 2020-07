Spider-Man 3 es una de los largometrajes más esperados de Marvel, la cual será protagonizada nuevamente por Tom Holland, quien le dará vida a Peter Parker.

Una triste noticia ha vuelto a surgir por parte de Sony Pictures tras anunciar el retraso de la película para el 17 de diciembre de 2021. Esta sería la segunda vez que se pospone la ficción, ya que se esperaba su lanzamiento para el 5 de noviembre del mismo año.

Spider-Man 2 - Tráiler

El cambio de fecha de estreno de Spider-Man 3 viene justo después de que Disney efectuara algunas variaciones en su calendario, debido a que Avatar y Star Wars llegarán a los cines un año más tarde de lo previsto.

La tercera entrega de Tom Holland tendrá al elenco representado por Marisa Tomei como May Parker, Zendaya en el papel de Mary Jane y Jacob Batalon en el rol de Ned Leeds.

Por el momento, no se sabe quién será el villano principal; sin embargo, se conoce que el protagonista deberá afrontar las consecuencias luego de que Mysterio revelara su verdadera identidad al público.

Según rumores difundidos en redes sociales, las películas Morbius y Venom: let there be Carnage de Sony se vincularían al universo de Marvel, por lo que el Spider- Verse de Peter Parker se podría expandir con nuevas entregas.