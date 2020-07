La película del momento en Netflix El stand de los besos sigue sorprendiendo a los fans, quienes desde muy temprano se han reunido en las redes sociales para debatir sobre su secuela.

El regreso de Joey King y Jacob Elordi, Noah y Elle respectivamente, ha hecho que los fanáticos se pregunten si The kissing booth tendrá una tercera parte o no. La solución a esta interrogante se encuentra en los libros en los cuales se basó Netflix para hacer las películas.

El stand de los besos 1 y 2 están inspirados en las novelas de corte adolescente de Beth Reekles. Sus historias fueron publicadas cuando la autora tenía 15 años en una página llamada Wattpad. Con gran aceptación, la obra de Reekles fue leída por 19 millones de usuarios; éxito que sirvió a Netflix para comprar los derechos y lanzar una película en el 2018.

Con la fama de la cinta, Reekles escribió The kissing booth 2 (2020) y un libro electrónico llamado The beach house; historia que tiene lugar durante los acontecimientos de El stand de los besos 1 (2012). Pero eso no es todo, para el Día mundial del libro, la autora lanzó The kissing booth: road trip (2020), que complementa la segunda parte.

Con una línea de tiempo una tanto complicada, la propia Beth Reekles lanzó en su cuenta de YouTube un video donde la explica y cómo los fans deben leer sus obras.

Sabiendo todo esto, y considerando que Netflix viene basándose en los libros para lanzar sus películas, el futuro lanzamiento de El stand de los besos 3 podría ser una realidad. Por el momento, el servicio de streaming no se ha pronunciado al respecto, pero la protagonista de la cinta, Joey King, le dijo a Today que ella y el resto del elenco están dispuestos a retomar sus personajes una vez más.