Cuando creías que las comedias románticas juveniles no tenían nada nuevo que ofrecer, Netflix lanza El stand de los besos 2. A pocas horas desde su estreno en el servicio, los fans la han convertido en tendencia en las redes sociales.

La película reveló qué ocurrió con la relación de la pareja protagonista: Elle Evans y Noah Flynn. Asimismo, dejó a sus seguidores preguntándose si el gigante de streaming se animará a adaptar el resto de los libros que inspiran la saga.

En el 2018, el estreno de la película El stand de los besos en Netflix capturó la atención de los usuarios - Crédito: Netflix

Lo que pocos saben es que el actor Jacob Elordi (Noah) y Joey King (Elle) fueron pareja en la vida real. Sin embargo, terminaron su relación, por lo que fue algo difícil grabar varias escenas de la segunda parte.

Cabe resaltar que el intérprete tuvo que aprender a manejar motocicleta por primera vez durante el rodaje. Desde entonces se interesó mucho en las motos hasta la fecha.

La carrera del artista empezó con Super 8, The Very Excellent Mr. Dundee y 2 Hearts. Asimismo, participó en series como The Messengers y Agents of Shield.

El stand de los besos 2 se ha convertido en una de las cintas más vistas - Crédito: Netflix

En cuanto a Joey Lynn, su carrera comenzó a los 3 años y realizó más de 100 comerciales. Además, participó en la serie de Zack y Cody: gemelos en acción (2006).

El stand de los besos 2 está basada en el libro de Beth Reekles del mismo nombre que se publicó en Wattpad. Una de las escenas más difíciles de realizar fue la de la cortina porque involucró mucha coreografía.