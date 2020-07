Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl es una de las cintas infantiles más recordadas, puesto que dejó volar la imaginación de los más pequeños. A pesar de que pasaron 15 años desde su estreno, los fans aún recuerdan a los dos carismáticos superhéroes.

Durante la Comic-Con 2020, el director Robert Rodríguez demostró que tampoco los ha olvidado luego de anunciar la segunda parte para Netflix. La película se llamará We can be heroes y contaría con el regreso de los personajes originales.

El argumento nos presenta a los hijos de Sharkboy y Lavagirl, quienes ya están adultos. La nueva generación de superhéroes deberá olvidar sus diferencias y unirse para salvar al mundo cuando sus padres son secuestrados por extraterrestres.

“Creamos este equipo, casi como un equipo de superhéroes de los Avengers, pero todos tienen niños y los niños. Tienen poderes, pero no saben cómo usarlos porque son muy jóvenes”, declaró Rodriguez sobre la creación de la nueva historia.

Sobre el éxito comercial de Sharkboy y Lavagirl, el director explicó que los niños son sus mayores fans. “Ven esas películas una y otra vez porque son películas de acción hechas para menores y familias que necesitan empoderamiento”, reflexionó.

¿Qué pasó en Sharkboy y Lavagirl?

Max, un niño marginado de diez años, se dio cuenta de que para sobrellevar las burlas del colegio y el aburrimiento del verano lo mejor era imaginar aventuras en compañía de Sharkboy y Lavagirl.

Ambos eran jóvenes superhéroes que se empeñaron en salvar el Planeta Drool. Para lograr su cometido, reclutaron al protagonista y lidiaron con un sinfín de amenazas para salvar el mundo de malévolas fuerzas.