One Direction 10 años: ‘Así somos’, la cinta que expuso los sacrificios de la boy band

“Vive el momento, por que todo lo demás es incierto”, dijo Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction. Fiel a la reflexión del artista, los seguidores de la agrupación musical reavivaron la fiebre de ser un ‘directioner’, en motivo a su décimo aniversario.

A través de las redes sociales, la banda inglesa envió sus saludos a su legión de fans y los invitó a ver One Direction - 10 years of One Direction, un video conmemorativo que recorre de manera oficial sus diez años de historia.

Como era de esperarse, la fecha tampoco pasó desapercibida para Netflix. “Bueno, no hubo canción ni regreso, pero fuimos felices por 4:57 min y tenemos 1 h 32 minutos del documental One Direction: así somos disponible”, compartió en Twitter.

El título estuvo disponible en el catálogo del servicio desde hace un tiempo. Sin embargo, esta es la ocasión idónea para recordar la historia de los integrantes de One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne.

Bueno, no hubo canción ni regreso, pero fuimos felices por 4:57 min y tenemos 1 h 32 minutos del documental 'One direction: Así somos' disponible en Netflix. ☺️🤩 pic.twitter.com/fddNA9Y3lH — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 23, 2020

“Documental del ganador de premios Morgan Spurlock, que filma sobre la banda fenómeno One Direction en esta combinación de película de concierto y pase a los camerinos”, cuenta la sinopsis oficial de Netflix sobre el título.

De acuerdo a Empire, se trata de un eficaz regalo de agradecimiento a las miles de jóvenes llenas de lágrimas que esperaron en las puertas de los hoteles y las millones a las que les habría gustado estar allí.