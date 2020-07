Desde su estreno en septiembre de 1990, El príncipe de Bel-Air, o también llamado El príncipe del Rap en Latinoamérica, se convirtió en una de las series favoritas en Estados Unidos. La producción de comedia marcó una era en la televisión hasta su final en mayo de 1996. Will Smith protagonizó la serie y significó su regreso a la fama con un papel hecho a su medida.

Una producción con tantos años al aire y el éxito que tuvo El príncipe de Bel-Air siempre contiene detalles que no todos conocen. En esta nota repasa datos curiosos y anécdotas que dejó la serie de televisión delante y detrás de cámaras, como la interminable pelea entre Will Smith y la primera Tía Vivian.

El príncipe de Bel-Air y el libro de chismes

La actriz Karyn Parsons, quien daba vida a Hilary Banks, confesó en una entrevista, luego de la muerte de James Avery, el tío Phill, en 2014, que el equipo de El príncipe de Bel-Air tenía un libro en la isla de set de la cocina en el que apuntaban chismes, tonterías y hasta poemas. Actualmente, Parsons tiene la posesión de aquel famoso libro.

Will Smith fuera de la serie

En la actualidad, los fanáticos no podrían imaginar El príncipe de Bel-Air sin Will Smith, pero hubo un momento que pudo haber cambiado eso. Durante la primera temporada, los productores estuvieron cerca de despedirlo por su inexperiencia como actor.

El intérprete, para recordar sus líneas, memorizaba las de sus compañeros y en ocasiones las murmuraba, por lo que en alguna toma se le puede ver moviendo los labios. Sin embargo, el tiempo le enseñó a Will y cambió esta mala práctica.

Will Smith protagonizó la serie en sus seis temporadas. (Foto: NBC)

El príncipe de Bel-Air resucitó

En un principio, la serie protagonizada por Will Smith solo iba a contar con cuatro temporadas, razón por la que la cadena NBC canceló El príncipe de Bel-Air tras el capítulo en el que Will volvía a Philadelphia. Fue gracias a las peticiones de los fans que la NBC decidió que la serie vuelva hasta en dos oportunidades.

Donald Trump en El príncipe de Bel-Air

Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, participó en un cameo en la serie cuando solo era un empresario multimillonario exitoso. Pese a que en pantalla se ve natural, las anécdotas de El príncipe de Bel-Air dicen otra cosa.

Donald Trump tuvo participación en El Príncipe de Bel-Air cuando solo era un millonario exitoso. (Foto: NBC)

El comportamiento de Donald Trump fue de divo detrás de cámaras y se atrevió a quejarse con el productor Gary H. Miller, quien le dijo que jamás le daría consejos sobre bienes raíces por no conocer el tema, pero que de comedia sí sabía.

El despido de Alfonso Ribeiro

El actor que le dio vida al querido Carlton Banks y su singular baile, Alfonso Ribeiro, forma parte de los datos curiosos de El príncipe de Bel-Air. El presidente de NBC despidió al actor luego del episodio piloto porque no le gustó su desempeño. Aunque, semanas después, se rectificó y volvió a llamar a Ribeiro para que interprete al primo de Will.

Will Smith aceptó el papel por deudas

Antes de ser el protagonista de El príncipe de Bel-Air, Will Smith era un famoso rapero que no había terminado la secundaria, pero que ya compraba lujosos autos, mansiones y joyas. Pero el actor no pagó impuestos a Hacienda y se le reclamó alrededor de tres millones de dólares de deuda. Por esta razón, Will aceptó sin pensar el papel protagónico de la serie que le devolvió la fama y lujos.