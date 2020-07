Avatar 2: James Cameron brinda nuevos detalles de la esperada secuela

No hay duda que una de las películas más esperadas de la década es la secuela de Avatar. Durante diez años, la cinta de James Cameron dominó la taquilla mundial como la más taquillera de la historia, título que perdió en 2019 con el largometraje Avengers: Endgame.

Sin embargo, Cameron está trabajando duro para que Avatar 2 recupere el título que le arrebató la producción de Marvel Studios con un largometraje que supondría una revolución tecnológica para la industria cinematográfica.

En una entrevista reciente con Toronto Sun, James Cameron declaró que está asombrado por los resultados que percibe en Avatar 2. Sus palabras va dirigidas para el equipo técnico que está desarrollando la tecnología para implementarla en la película del cineasta.

“Estoy trabajando con imágenes para ese mundo cada día y hay algunos días, cuando las compruebo, que incluso me digo ‘esto es realmente asombroso’. Y ojo, no es que me esté dando a mí mismo palmaditas en la espalda. Tengo a los mejores diseñadores del mundo, y además cuento con un gran reparto. Todos me están dejando impresionado”, indicó el director.

¿Dónde se ambientará Avatar 2?

Gran parte del filme va a transcurrir debajo del agua. James Cameron y su equipo han trabajado para desarrollar tecnología de captación y efectos subacuáticos, que podrán apreciarse en Avatar 2 y que serían un precedente al momento de filmar en entornos submarinos.

Avatar 2 - fecha de estreno

La secuela está prevista para estrenarse a finales de 2021, aunque es probable que con los retrasos que sufre la industria a causa de la pandemia de coronavirus, la película sufra algún tipo de retraso en su fecha de estreno.