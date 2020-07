Acapulco Shore 7 capítulo 8: expulsión de Fer hizo que Dania “explotara” contra Mane

Los conflictos no tienen cuando acabar en la temporada 7 de Acapulco Shore, el polémico reality de MTV volvió a hacer de las suyas en el capítulo 8, uno de los más esperados del programa por la escandalosa pelea entre Dania y Manelyk.

Las disputas, intrigas y riñas continúan dentro de la casa de Mazatlán y esta vez superaron las expectativas.

La expulsión de Fer Moreno

El más reciente episodio dio inicio con el “juicio” a la joven Fer Moreno, quien peleó con Mane, de 29 años, en episodios anteriores. Tras una tarde de copas, los integrantes se reunieron alrededor de una fogata donde la interrogaron sobre el libro de Karime, pero la mujer no pudo responder ninguna de las preguntas.

Pues Fer de planó reprobó el examen 🥵 ¿Será que El Cónclave la salve esta vez? #MTVAcaShore pic.twitter.com/2hlDHKoaMo — MTVLA (@MTVLA) July 22, 2020

Fue así que tras muchas palabras se decidió en una votación la permanencia de Fer. Al final, los votos de Karime, Jawy, Potro, Tadeo y Manelyk lograron su expulsión.

De esta manera quedó en claro que los shores más antiguos no quieren ni como compañera a “Lady Tamaulipas”, ya que desde su llegada la tildaron como una persona inventada, mentirosa y provocadora de problemas.

Lo lograron. Finalmente los destruyeron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odBUENO YA 😤 Rocio está FURIOSA y tiene sed, no de la mala... SED DE VENGANZA 🤯 #MTVAcaShore pic.twitter.com/ue4K3yNLey — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) July 22, 2020

Por su parte, la expulsada lloraba mientras Chile la consolaba. Como si fuera poco se le advirtió que tenía que abandonar la casa al día siguiente.

Dania y Rocio se fueron a dormir, pero antes de ello unieron fuerzas junto a Fer para vengarse de Mane y Jawy arrojando varias de sus prendas a la piscina. Chile se dio cuenta y se fue a la playa, donde estaban los demás, a contarles lo que había pasado.

A las poderosísimas Comadres no les está yendo nada bien en esta clase de baile y ahora son las RECHAZADAS 😱 #MTVAcaShore pic.twitter.com/JFZ808oMd3 — MTVLA (@MTVLA) July 22, 2020

Al día siguiente el ambiente era tenso; no obstante, los integrantes tomaron una intensa clase de baile para practicar una coreografía con miras a su participación en un desfile muy popular en Mazatlán. Las peleas en la casa no fueron suficientes, ya que Mane y Karime tuvieron un momento incómodo con la profesora de baile.

Estalla la bomba entre Mane y Dania

A lo largo del día no se había tocado el tema entre Jawy y Dania. Todo explotó en la reunión en el restaurante a donde los shores fueron a comer algo tras el ensayo. Fue hasta allí donde Jawy abordó el tema y Dania reconoció que ella era quien había arrojado su ropa a la piscina.

Dania ya no aguantó más 😱 ESTO EXPLOTÓ ¡Todoos abajooooooo! 💣 #MTVAcaShore pic.twitter.com/zh6ShVIeqw — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) July 22, 2020

El cruce de palabras no se hizo esperar entre Jawy y Mane contra Dania, quien luego de varios minutos de discusión estalló de furia y le mandó una botella de vidrio a Mane; aunque no la alcanzó a golpear, las dos se levantaron de la mesa y parece que se van a ir a los golpes; no obstante, eso no se podrá ver hasta el siguiente episodio.