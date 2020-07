Wonder Woman 1984: revelan como regresó Steve Trevor de la muerte [SPOILER]

Wonder Woman 1984, secuela de la película estrenada en 2017, ha revelado uno de sus más grandes secretos: el regreso de Steve Trevor, personaje protagonizado por Chris Pine.

Según reporta Bleeding Cool, dos de los libros infantiles inspirados en Wonder Woman 1984: The Junior Novel y Wonder Woman 1984: Meet Wonder Woman, recuentan los hechos que se verán en la cinta protagonizada por Gal Gadot.

A continuación, te daremos información oficial de la película, la cual contiene spoilers de la misma. Queda bajo tu responsabilidad continuar leyendo el artículo.

Spoiler alert.

De acuerdo a lo revelado en los libros infantiles, Steve Trevor logra regresar a la vida gracias a un artefacto conocido como la Dreamston, un anillo que llega al museo Smithsonian en algún momento de la historia.

Este objeto tiene el poder de cumplir un deseo gracias a que cuenta con los poderes del dios que lo creó. Sin embargo, después descubren que cualquier deseo cumplido por la Dreamstone desaparecería si esta es destruida.

Es obvio que Trevor regresa gracias al deseo de Diana, pero también es probable que veremos la destrucción del anillo mágico, haciendo desaparecer a Steve por siempre.

Steve Trevor y Diana Prince en Wonde Woman. Créditos: Warner Bros

Wonder Woman 1984 - sinopsis oficial

La princesa de Themyscira entablará amistad con Barbara Ann Minerva, una arqueóloga que trabaja para Max Lord, megalómano empeñado en recopilar artefactos antiguos con la creencia de que estos le harán tan poderoso como un dios.

De forma sorprendente e inesperada Steve Trevor vuelva a la vida, Diana deberá hacer frente a Minerva, que se ha convertido en la peligrosa villana Cheetah tras vender su alma a una poderosa deidad.