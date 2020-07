Star Wars: ¿adiós Disney? George Lucas retomaría control de Lucasfilm

Las últimas entregas de Star Wars, bajo el mando de Disney, no fueron del total agrado de los fans. Su decepcionante ingreso en taquilla obligó a la compañía a replantear el rumbo creativo de la franquicia cinematográfica.

En las últimas semanas, se han acentuado cada vez más los rumores sobre el regreso de George Lucas a Lucasfilm. Sin embargo, nadie sospechaba que el cineasta volvería como el presidente en reemplazo de Kathleen Kennedy.

De acuerdo al canal Doomcock DVD, George Lucas habría aceptado la petición de la misma Disney de ocupar la presidencia del estudio. Para llevar esto a cabo, la compañía deberá cumplir con cuatro condiciones sin cabida a la negociación.

Condición 1: la realización de su añorada trilogía secuela. Condición 2: el control creativo absoluto hasta que decida entregarlo. Condición 3: Kathleen Kennedy se va. Condición 4: Disney nunca se meterá con la trilogía original dejándola intacta.

Hace pocas semanas, We Got This Covered dio a conocer que George Lucas aún desea desarrollar una nueva trilogía secuela que continúe la historia original: Una nueva esperanza (1977), El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983).

Sobre el distanciamiento del cineasta con la franquicia, el ex CEO de Disney, Bob Iger, reveló que Lucas se sintió traicionado porque descartaron sus historias para el séptimo, octavo y noveno episodio de la saga.