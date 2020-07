Actor trans reemplazará a Scarlett Johansson en serie sobre gangsters

Tras la renuncia de la actriz Scarlett Johansson al rol protagónico en la película Rub and Tug donde interpretaría a un transexual y de la paralización del proyecto, hoy se anunció que Our Lady J productora de la serie Pose and Transparent, firmó para escribir el guión piloto de lo que ahora será una serie.

“La historia de vida de Tex es como ninguna otra, y el rico paisaje de este momento inexplorado en el tiempo realmente capturó mi imaginación. No podría estar más entusiasmada con la oportunidad de escribir un drama de gangsters basado en una red tan fascinante y diversa de personajes queer”, dijo Our Lady J, quien además es trans, sobre el drama que sigue la vida de un transexual que construyó locales de masajes que eran la fachada de un imperio ilícito de prostíbulos en Pittsburgh, en 1970.

Our lady J.

Cindy Bruno Gill, viuda del mafioso, supervisa la historia de su esposo “Estoy emocionada de trabajar con Our Lady J y New Regency (productora) para honrar la memoria de Tex al contar su historia de la forma en que le gustaría ser recordado. Tex era transgénero en un momento en que serlo significaba enfrentar una gran discriminación, sin embargo, no tenía miedo de ser él mismo de una manera que inspirara a aquellos que lo conocían a sentirse orgullosos de quienes eran también. Our Lady J es la persona perfecta para darle voz a la historia de Tex, y sé que estaría orgulloso de la evolución de este proyecto”, dijo la mujer.

Si bien todavía no está confirmado quién reemplazará a Scarlett Johansson en el papel protagónico, ya que los activistas de la comunidad protestaron basándose en la poca visibilidad que tienen de los actores trans en el cine, la producción informó que todo el interés del casting está puesto en ellos. También Se desconoce si Rupert Sanders seguirá a cargo de la dirección, como se había anunciado hace tres años.