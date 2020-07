Flashpoint es uno de los cómics más aclamados de DC Comics por mostrar una realidad alterna creada por Flash. En este mundo, Superman está capturado por el gobierno, mientras que la Tierra es zona de guerra entre las amazonas y los atlantes.

A pesar de que el cómic ya cuenta con una adaptación animada, sus seguidores siempre fantasearon con que la historia sea llevada al cine. Cuando se anunció que The Flash sería responsable de adaptar la obra, los fans nunca imaginaron que el resultado sería tan distinto al que creían.

Según dio a conocer el portal Heroic Hollywood, la película no contará con la clásica guerra comandada por Wonder Woman (Gal Gadot) y Aquaman (Jason Momoa), porque los viajes a través del tiempo no serán el principal atractivo.

De hecho, múltiples rumores apuntan que Flash conocerá otros mundos alternos y explorando las infinitas posibilidades del multiverso. De esta manera, se ahondaría en su aparición durante el crossover televisivo Crisis en tierras infinitas.

Keaton será una vez más Batman para la película de The Flash - Crédito: Composición // Warner Bros.

Otro de los cambios significativos en The Flash es la ausencia del Batman de Thomas Wayne. A pesar de que Michel Keaton está en negociaciones para unirse al proyecto, su destino no sería dar vida al padre del Hombre Murciélago.

Los fans no pudieron obviar las grandes diferencias con el cómic. En las redes sociales, muchos compartieron su indignación por la poca fidelidad a la obra original, mientras que otros comentaron que la mencionada guerra no era el tema principal.