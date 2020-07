Netflix cancela serie turca porque autoridades exigieron eliminar personaje LGTB

Netflix canceló la realización de If Only, la nueva serie original que estaba por empezar sus grabaciones en Turquía. ¿La razón? Las constantes presiones por parte de las autoridades del país para desaparecer a un personaje gay de la historia.

Según dio a conocer el creador de la serie, Ece Yörenç, el show debió empezar su rodaje en marzo, pero siempre se les negó los permisos para su realización. La producción no tardó en expresar su disconformidad y temor por el futuro.

Las series de Turquía son reconocidas a nivel mundial. Crédito: composoción

Al respecto, un representante del gobierno de Erdogan no desmintió las acusaciones. En cambio, señaló que el servicio de streaming optó por abandonar el proyecto en lugar de ceder a los cambios creativos dentro de la fecha límite.

“Estamos en Arabia Saudí. Estamos en Pakistán. Si allí no tenemos problemas, ¿por qué vamos a tener problemas en Turquía? No puedo imaginármelo”, fueron las palabras del CEO de Netflix, Reed Hastings, quien no salía de su asombro por la delicada situación.

A pesar del incidente, se dejó en claro que Netflix continúa profundamente comprometido con la comunidad creativa en Turquía. “Tenemos varios títulos originales turcos en producción y más que vendrán. Estamos deseando compartir estas historias con nuestros miembros alrededor del mundo”, señalaron.

If only - Sinopsis oficial

La miniserie de ocho capítulos debía concentrarse en una mujer infelizmente casada que es transportada en el tiempo hasta el momento en que su esposo le propone matrimonio.