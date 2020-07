Leonardo DiCaprio es uno de los actores más aclamados de Hollywood, debido a sus actuaciones y colaboraciones con los mejores cineastas de la industria: Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, entre otros.

A su carrera no le faltan los galardones, éxitos de taquilla y el respaldo de sus fans. No obstante, el actor ha incursionado en todos los géneros y temáticas, pero nunca en alguna película de superhéroes. ¿Guardará lo mejor para el final?

Leonardo Dicaprio ayuda a turista a encontrar dirección. Foto: Instagram

“Nunca se sabe. Nunca se sabe (...) Cada vez mejoran más y sus personajes son más complejos. Aún no lo he probado, pero no descarto nada”, declaró el actor. En respuesta, sus fans no tardaron en rememorar sus aproximaciones al cine de superhéroes.

Como se recuerda, el ganador del Oscar reveló que no estaba listo para un papel de ese tipo cuando se le preguntó por rechazar el papel de Robin en Batman Forever (1995). Años después, esto parece haber cambiado.

PUEDES VER: Netflix cancela serie turca porque autoridades exigieron eliminar personaje LGTB

En cuanto al personaje que DiCaprio podría interpretar, los fans han lanzado varios nombres pertenecientes a Marvel y DC. No obstante, su futuro en el cine de superhéroes le pertenecería a Spawn, el reboot a cargo de Todd McFarlane.

“Dado que el personaje principal era Twitch, cuando estaba escribiendo, tenía a Leonardo DiCaprio en mi cabeza. No sé si la gente ha visto El lobo de Wall Street, pero es un tipo maníaco ahí, (...) Era algo vertiginoso, emocionalmente hablando”, admitió en una entrevista para Vulture.