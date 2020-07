Desde hace 15 años, Avatar: La Leyenda de Aang se ha mantenido como una de las mejores y más queridas producciones animadas de Nickelodeon. Un motivo suficiente para que su continuación, La leyenda de Korra, expanda aún más su universo como ningún otro fan lo haya podido imaginar.

En un inicio, los seguidores de la ficción estuvieron escépticos con la secuela. No obstante, la serie se ganó el respeto de los fanáticos e incluso fue considerada como superior a su predecesora. Con su llegada a Netflix, las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de confirmarlo.

A través de la cuenta oficial de Next on Netflix, el servicio de streaming dio a conocer que Avatar: la leyenda de Korra estará disponible en su catálogo a partir del 14 de Agosto para los usuarios de Estados Unidos.

A pesar de que aún no hay noticias sobre su estreno en Lationamérica, los fans están confiados en que la serie llegará en fechas cercanas. De esta manera, la plataforma contará con ambas partes de la saga e incluso la adaptación live action The Last Airbender.

La leyenda de Korra - Sinopsis oficial

La serie está ambientada setenta años después de la caída del Señor del Fuego Ozai. El nuevo Avatar es una adolescente de diecisiete años llamada Korra, proveniente de la Tribu Agua del Sur, que domina el agua control, tierra control y fuego control.

En un principio, la protagonista no es capaz de realizar aire control debido a la nula conexión con su parte espiritual y debido a que sus entrenamientos de aire se retrasaron a causa de Tenzin, el hijo del anterior avatar (Aang).