Si de series juveniles se trata, Victorious es considerada como una de las más populares y recordadas hasta el momento. Bajo la dirección de Dan Schneider, el programa se transmitió a partir de 2010 durante tres años seguidos en Nickelodeon.

A pesar de su éxito, la ficción finalizó de manera inesperada dejando a miles de espectadores con la duda por su abrupto desenlace. Muchos rumores salieron a la luz, como la supuesta enemistad entre la protagonista Victoria Justicie (Tori Vega) y su compañera de set, Ariana Grande (Cat Valentine).

Ariana Grande celebra los 10 años de Victorious. Foto: Instagram

Los supuestos indicaban que Justice no estaba a gusto con la presencia de la popular cantante de pop, y que por esta razón la intimidaba en las grabaciones.

Sin embargo, en una entrevista en el programa The Meredith Vieira Show, Victoria confesó que se habría tratado de un malentendido. “Me encantaría aclarar las cosas porque estos rumores se han mantenido durante demasiado tiempo”, mencionó la actriz.

Según la protagonista de la serie, todo empezó cuando la revista Seventeen publicó una entrevista en la que Ariana Grande aseguró que fue intimidada en el set de Victorious.

“La revista básicamente aludió que era yo. Antes de que se lanzara el artículo, ella me envió un mensaje en privado y decía ‘Dios mío, lo siento mucho. Tú sabes cómo los medios tuercen las palabras. Yo no estaba hablando de ti obviamente, me refería a alguien que había trabajado en Broadway’. Pero una vez que salió a la luz, todo el mundo pensaba que yo era ese matón”, contó la actriz.

Victorious - Canción oficial

¿Por qué terminó Victorious?

La serie finalizó con un total de 4 temporadas y 60 episodios en 2013. Cuando Nickelodeon anunció que Victorious terminaría con su tercera entrega, muchos fans culparon a Grande debido a que inició su nuevo programa llamado Sam & Cat, donde sería la protagonista junto a Jenette McCurdy.

La página de facebook Nickelodeon LA, reveló que Ariana publicó en su red social que Justice no quiso seguir con la ficción debido a que quería dar un “tour en solitario”, refiriéndose a su compañera y a la gira con BTR que partiría ese año.

No obstante, la protagonista de Victorious habría respondido en su Twitter: “Alguna gente (Ariana Grande) arrojaría a alguien que ellos consideran un amigo a las llantas de un bus solo para hacer que ellos parezcan buenos”.

Aunque Nickelodeon nunca se mencionó al respecto sobre la relación de las jóvenes actrices, según la página de Facebook, Dan Schneider decidió finalizar la ficción debido a que contaban con una medida de 60 episodios por cada show y que Sam & Cat no fue el problema.