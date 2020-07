En los años 90, la serie Clueless fue una de las más populares, pero no solo por la trama, sino por la participación de Alicia Silverstone. La actriz le dio vida a Cher Horowitz, una guapa joven, que era reina de la secundaria y parecía una Barbie, aunque para su edad era bastante centrada.

Silverstone no solo se hizo conocida por ese papel, sino también por haber interpretado a la primera Batgirl en la película Batman & Robin de Joel Schumacher. Además, apareció en el videoclip de la canción Crazy de Liv Tyler y en el de Cryin de Aerosmith.

Su carrera estaba destinada al éxito, sin embargo, después de 1997 solo tuvo pequeñas apariciones, como la del filme The Killing of the Sacred Deer de Yorgos Lanthimos.

PUEDES VER El famoso actor japonés Haruma Miura es hallado sin vida en su casa

¿Qué ocurrió con Alicia Silverstone?

Aunque luego de alcanzar el éxito no tuvo presencia en películas, Alicia Silverstone no dejó de trabajar, solo que no quiso involucrarse más con la fama. Una de las hipótesis que surgieron fue que abandonó su carrera en el momento cúspide por un personaje “maldito” que ocasionó desastres en la taquilla.

Los rumores indicaron que la película Batman & Robin trajo mala suerte a los protagonistas, sobre todo a Silverstone, ya que fue acreedora del Razzie como peor actriz de reparto, pese a que en los 90 cientos de adolescentes eran sus fieles seguidores.

Alicia Silverstone fue parte del elenco de Batman y Robin. (Foto: Wipy)

No obstante, la verdadera razón de su salida es que ella no quería ser una estrella de cine. Así fue como lo explicó en 2015 durante una entrevista con The Guardian: “Yo era solo una niña de teatro. Nunca quise estar en películas o televisión”.

“No hay apoyo o educación sobre lo que haces cuando de repente te encuentras famosa como una mujer joven. Fue demasiado para mí”, añadió.

Alicia Silverstone y su cambio al mundo

La actriz explicó que ella tuvo un excelente motivo para dejar su carrera, aunque utilizó su fama para esta buena causa. “Decidí usar esto para destacar algo que es muy significativo para mí. Hice una búsqueda para cambiar el mundo, para mejorar las cosas, para los niños, para la tierra, para los animales”, dijo.

PUEDES VER Katherine Langford protagoniza ‘Maldita’

Alicia Silverstone hoy

Actualmente, Alicia Silverstone es también activista y tiene un hijo. Tiene apariciones en proyectos como Valley Girl, The Pleasure of Your Presence y Masters of the Universe: Relevation, según indica IMDb.

Asimismo, recientemente tuvo un papel importante en la serie original de Netflix, El Club de las Niñeras, en el que interpretó a una madre divorciada que se da una nueva oportunidad en el amor.