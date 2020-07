Hayao Miyazaki es uno de los directores de cine más reconocidos a nivel mundial por la buena calidad de sus obras. Una de ellas es El viaje de Chihiro o Spirit Away (en inglés), cinta que lo llevó a la fama tras ganar un Oscar a mejor película de animación.

La ficción de Studio Ghibli se estrenó el 20 de julio de 2001 en los cines japoneses, cumpliendo hoy 19 años desde su lanzamiento.

El viaje de Chihiro - Tráiler

La historia revela cómo Chihiro cayó en un misterioso mundo de fantasía, cuyo deber será la de salvar a sus padres, luego de que se convirtieran en cerdos al comer los alimentos del lugar.

Aunque el final de la película resuelve varios temas pendientes, algo que muchos fans no superan hasta el momento, es el fuerte lazo de amor entre Chihiro y Haku, el cual no se vio consolidado debido a su pronta separación. No obstante prometieron reencontrarse luego de que el joven recordara su nombre.

Muchos seguidores especularon por años en redes sociales por una secuela que al fin junte a los protagonistas; sin embargo, Miyazaki nunca planeó una segunda parte, dejando el cese de la cinta a criterio de los espectadores.

El viaje de Chihiro no solo se centra en el romance juvenil, sino en el autodescubrimiento de los personajes y la conservación de la identidad como manera de sobrevivir en un mundo diferente.