Deadpool: antihéroe tendría nueva historia de origen en el UCM

Después que Deadpool tuviera dos películas exitosas, el rodaje de la tercera película se vio interrumpida luego que Disney comprara Fox en 2019. Ahora las cosas serán muy diferentes, de acuerdo con nueva información, el antihéroe tendría un nuevo largometraje, pero con una nueva historia de origen.

Según informa We Got This Covered, el origen para Deadpool será diferente a lo visto en las cintas de Fox. Esto se debería a que Marvel Studios desea reiniciar al personaje para adaptarlo a las películas del UCM.

El reporte señala que veremos a Wade Wilson como un mercenario al servicio del programa Weapon X, también conocido como Arma X. Este se trataría de un origen más fiel a las publicaciones de la casa editorial, que podría ser aceptado por gran parte del público que se acostumbraron a la versión de Fox.

Además, se cree que el personaje continuará con Ryan Reynolds. La tercera entrega del mercenario sería una especie de reboot para el personaje.

El actor anunció meses atrás que tuvo la oportunidad de reunirse con los ejecutivos de Disney para concretar los detalles de su afiliación a la empresa.

Es cuestión de tiempo para conocer más sobre la nueva película de Deadpool, que sin lugar a dudas tiene como reto estar a la altura de sus predecesoras.