Bruce Lee es sinónimo de artes marciales y películas asiáticas que rompieron con los estereotipos de Hollywood. El actor, nacido en San Francisco, Estados Unidos, protagonizó filmes que son considerados como clásicos del cine; sin embargo, nunca pudo ver el estreno de Operación Dragón, la que es considerada la película más importante de su carrera.

Un 20 de julio de 1973, en Hong Kong, Bruce Lee perdió la vida a los 32 años de edad, aunque nadie pudo entender por qué murió, ya que llevaba un estilo de vida saludable y gran dedicación a su profesión.

De acuerdo al sitio web brucelee.com, dirigido por The Bruce Lee Family Company, al maestro de artes marciales le ofrecieron un analgésico recetado llamado Equagesic, después de tomar la pastilla, se fue a acostar y entró en un coma del cual no pudo ser revivido.

“La declaración fue que Bruce tuvo una reacción hipersensible a un ingrediente en la medicación para el dolor que causó una inflamación del líquido en el cerebro, lo que resultó en coma y muerte”, indican en la página web.

Las investigaciones apuntan a que Bruce Lee sufrió un edema cerebral, aunque todavía existe muchas teorías sobre lo que realmente sucedió con el actor, quien también estudió filosofía en la Universidad de Washington e inspiró el famoso traje amarillo en Kill Bill usado por la actriz Uma Thurman.

Bruce Lee se encontraba filmando Game of Death en Hong Kong durante el otoño de 1972 cuando Warner Brothers le ofreció un proyecto juntos, el cual sería el primero entre Hong Kong y Hollywood. Pero, el actor se dedicó a Enter the Dragon, película que se estrenaría en agosto de 1973 en el Teatro Chino de Hollywood, aunque no vivió lo suficiente para verlo.

De acuerdo al primer reporte de Associated Press (AP), el actor murió en el Hospital Queen Elizabeth tras ser encontrado inconsciente en su casa. Además, explicaba que se la realizaría una autopsia, pese a que fuentes policiales no sospechaban de juego sucio.

El segundo reporte de AP llegó luego de un mes y revelaba la supuesta causa de la muerte de Bruce Lee. En él, se decía que el actor había fallecido por un probable edema cerebral que pudo haber sido causado, según el informe forense, por exceso de marihuana en el cuerpo.

Pese a que el forense no encontró la causa del edema cuando se le dio el reporte, sí encontró residuos de marihuana en el cuerpo, por lo que pudo haberse tratado de intoxicación o sensibilidad a la droga. Sin embargo, todos sabían que Bruce Lee llevaba una vida saludable y no se podía explicar que el actor hubiese usado marihuana en exceso.

En mayo de 1973, semanas antes de su muerte, Bruce Lee fue llevado a un hospital tras padecer de dolores de cabeza y convulsiones, ahí le dijeron que tenía un edema cerebral. Luego, fue trasladado al Centro Médico de UCLA, donde encontraron que el actor había tenido una fuerte convulsión.

El maestro de artes marciales no murió en su casa, ya que estaba junto a su supuesta pareja de la época, la actriz Betty Ting Pei. La mujer confesó que ambos tuvieron relaciones y fumaron algo de hachís. Luego de ese encuentro, Lee tenía que reunirse con el productor Raymond Chow, aunque nunca se supo qué pasó.

Algunas versiones dicen que Chow no llegó a su encuentro con Bruce, pero otros afirman que se encontraron cerca de las seis de la tarde. En uno de sus testimonios, el productor confesó que el actor y él repasaron algunas escenas de la película y que luego sufrió de algunos mareos. Por eso, Ting Pei le dio el Equagesic, que Lee se fue a recostar y nunca más despertó.

Chow y Ting Pei vistieron a Bruce Lee y pidieron una ambulancia que los lleve al hospital. El médico llamó a la esposa de Bruce, Linda, aunque pensó que se trataba de una broma por el aviso repentino, se dio con la sorpresa de que ya había muerto.

Hasta la fecha, las teorías sobre la muerte de Bruce Lee son muchas, pero la oficial continúa siendo la del derrame cerebral, aunque es incierto saber qué pasó aquella tarde en la que el actor perdió la vida en Hong Kong.