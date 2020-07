Después que diversos medios informaran sobre la posible aparición de Michael Keaton en la película The Flash, nueva información indica que Ben Affleck podría regresar como Batman para hacerle compañía al veterano actor.

Según reporta la página web We Got This Covered, Affleck podría estar en conversaciones con Warner Bros para retomar su papel como Bruce Wayne en el DCEU.

Por si fuera poco, también existen rumores sobre el retorno de Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne, quien interpretaría a una versión alternativa de Batman, adaptando de esta manera a la serie de cómics titulados Flashpoint.

Esta sería una oportunidad perfecta para que el DCEU corrija los errores cometidos por en sus anteriores películas, ya que Flashpoint relata el reinicio del universo de DC Comics.

El nuevo traje que luciría Michael Keaton en The Flash

Un reporte de Jeremy Conrad de DCEU Mythic asegura que el actor portará un nuevo ‘batsuit’. Según una fuente confiable citada por el periodista, el traje del veterano actor en The Flash estaría inspirado en el aspecto que el vigilante tuvo en la miniserie de cómics Kingdom Come.

El hecho de que el traje se inspire en las historietas publicadas en 1996 nos brinda pistas sobre lo que sería el reinicio del DCEU en The Flash, que uniría al Batman de la película de 1989 al universo actual.