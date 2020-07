‘Alf: Alien Life Form’, la película sin los Tanner que misteriosamente no pudo estrenar

La popular serie de los años 80 Alf sigue en la retina de los espectadores, aquellos que de pequeños disfrutaron cada uno de sus episodios y repeticiones en la televisión.

Con 102 capítulos en su historia y una película lanzada en el 1996, la cual expuso qué sucedió con Alf tras ser capturado por la CIA, una noticia emocionó a sus fans en el 2012: el extraterrestre tendría un nuevo largometraje.

En dicho año, medios internacionales reportaron la cinta y que la nueva historia de ALF sería en 3D y con CGI. Incluso se dio a conocer que ya existía material del proyecto, un teaser tráiler y un póster, siendo este último el que sí continúa circulando en la red.

Alf: Alien Life Form - Crédito: Warner Bros.

En aquel entonces, el portal TV Line informó que ya estaba en conversaciones la película y que el productor Jordan Kerner, quien consiguió gran éxito con la versión CGI de Los Pitufos, era el encargado.

Además, también estaban incluidos el creador y el actor que dio vida al personaje en la TV: Paul Fusco y Tom Patchett. Asimismo, Fusco estaba dispuesto a volver a dar voz al visitante de Melmac.

La desaparición de Alf: Alien Life Form

Alf: alien life form, la película que no se pudo concretar - Crédito: Sony

Con la emoción a flote, la noticia dada a conocer en mayo de 2012 comenzó a alejarse de los medios, quienes para diciembre de dicho año se preguntaban qué había pasado con la cinta de Alf.

Entre las teorías más fuertes, se tuvo que la falta de un guion, o el proyecto en si, que presentaba al personaje sin los Tanner, fue la razón por la cual la película no prosperó. Por su parte, el popular portal Comic Book Resources (CBR) cita una nota de TV Line donde se indica que “el reboot no habría podido avanzar por no atraer a los inversionistas”, pero esta versión no fue confirmada por el estudio.

La verdad es que Sony Pictures llegó a comprar los derechos del personaje, pero hasta este 2020 no ha dicho de qué manera le volverá a dar vida al visitante de Melmac.