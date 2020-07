Netflix estrenará en los próximos días la serie animada Transformers: War for Cybertron, para alegría de los miles de fanáticos con los que cuenta la franquicia televisiva.

La producción contará con una primera parte llamada Siege, la cual se centrará en el origen del conflicto entre los autobots y los decepticons, mostrando la batalla inicial entre Optimus Prime y Megatron en su planeta de origen, Cybertron.

La segunda parte, que no cuenta con una fecha de estreno aún, se ambientará en la Tierra, con una nueva tanda de capítulos llamado Earthrise, en donde los dos equipos de Transformers buscarán hacerse de la chispa suprema.

Pero la serie no se limitará con dos segmentos. Netflix reveló que la tercera parte se tendrá como título Kingdom, y traerá de regreso a los personajes de la antigua serie animada: Beast Wars.

La señal sobre la inclusión de un gorila hace referencia al líder de los Maximals y es muy clara en el siguiente tweet.

Es así que el cierre de la trilogía presentará a los Autobots al lado de los Maximals, mientras que los Decepticons harán lo mismo con los Predacons.

Transformers War for Cybertron se estrenará el 30 de julio de 2020 en Netflix; la primera temporada tendrá 10 episodios.

Megatron se convertiría en Galvatron en el reboot de Transformers

De acuerdo con las fuentes del medio especializado We Got This Covered, dentro de lo poco que se sabe hasta el momento de la película que reinventará el universo de los Transformes, resaltan algunos datos interesantes sobre los antagonistas.

WGTC afirma que el gran villano de la cinta será Unicron, mientras que Megatron también tendrá una participación especial, pero esta vez convertido en Galvatron. Esta noticia ha emocionado a los fanáticos, quienes se encontraban decepcionados por la floja adaptación de su arco en Age of Extinction.