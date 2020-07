Considerada una de las series más icónicas de las décadas de los 60 y 70, Mi bella genio, o ‘I dream of Jeannie’ como se le conoce en Estados Unidos, fue uno de los programas de televisión más vistos en Latinoamérica.

Protagonizada por Larry Hagman y Bárbara Eden, actores que dieron vida al mayor Anthony Nelson y a Jeannie, la serie cautivó a grandes y chicos con su entretenida historia y sus ocurrentes aventuras.

Este 2020, se cumplen 50 años desde que la NBC emitió el último capítulo de la serie Mi bella genio el 26 de mayo de 1970, luego de haber transmitido 139 capítulos desde septiembre de 1965 bajo la dirección del chileno Claudio Guzmán.

Por ello, a modo de homenaje para recordar esta serie, te contamos que pasó con cada uno de los actores principales que formaron parte del programa que se robó el corazón de varias generaciones y que hasta hoy la recuerdan.

Jeannie y el mayor Nelson en la escena de su matrimonio en la serie Mi bella genio. (Foto: Captura)

Barbara Eden (Jeannie)

Después de encarnar a la famosa genio, Bárbara Eden siguió trabajando en diversos programas en Estados Unidos y, aunque ya no tuvo tanto éxito como el alcanzado con Mi bella genio, todos le siguen teniendo mucho cariño y admiración.

Hoy, a sus 88 años, la actriz sigue luciendo radiante y conservando su gran carisma que la lanzó a la fama cuando protagonizó la serie junto al mayor Nelson.

Además de conservar su vitalidad y alegría, Bárbara Eden sigue participando en distintos proyectos de televisión y realizando muchos viajes alrededor del mundo junto a su esposo.

En el 2011, la actriz publicó el libro Jeannie out of the bottle (Jeannie fuera de la botella), en el que relata su vida personal y su admirable trayectoria fuera del papel que la llevó a ser reconocida a nivel internacional.

Larry Hagman (Anthony Nelson)

Larry Hagman, actor que dio vida al capitán Anthony Nelson en Mi bella genio, falleció a los 81 años en el 2012, víctima del cáncer.

Sin embargo, a diferencia de Bárbara Eden, Hagman tuvo una exitosa carrera que también pudo replicar en el cine luego de que que la serie que lo lanzara al estrellato finalizara en 1970.

Larry Hagman y Bárbara Eden interpretando al mayor Nelson y a Jeannie. (Foto: Captura/Youtube)

El actor interpretó a J.R. Ewing, personaje principal de la serie Dallas, otra de las producciones más exitosas en la historia de la televisión de los Estados Unidos. Luego de ello, Hagman sufrió una cirrosis hepática por su alto consumo de bebidas alcohólicas. En sus últimos años, participó en destacadas series como Nip/Tuck.

Larry Hagman a los 79 años de edad. (Foto: Difusión)

Bill Daily (Roger Healy)

Bill Daily, cuyo nombre real es William Edward Daily Jr., fue el actor que dio vida al mejor amigo del mayor Nelson: el mayor Roger Healy. Lamentablemente, el artista murió a los 91 años en septiembre del 2018.

En su larga trayectoria, Daily construyó una destacada trayectoria en la televisión, en la que colaboró en series como Hechizada y Alf, en el que actúa como el psicólogo de la familia, Larry.

Bill Daily junto a Bárbara Eden en Mi bella genio. (Foto: Difusión)

Cabe señalar que ara el año 1985, el actor volvió a dar vida al personaje de Roger Healy en la edición de Mi bella genio: 15 años después.

¿De qué trata Mi bella genio?

Mi bella genio es una serie narra las aventuras de una joven genio llamada Jeannie quien vivía dentro de una botella y es descubierta por el mayor de la NASA Anthony Nelson en una isla desierta, a partir de este acontecimiento viven muchas aventuras juntos.

La bella genio, que tiene poderes mágicos puede conceder deseos de su amo, el mayor Nelson, quien no duda en pedir lo que quiere pero a pesar de ello, siempre se ve inmerso en varios problemas a causa de la traviesa genio.