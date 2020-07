Katherine Langford protagoniza ‘Maldita’

Especial para La República

¿Un próximo Game of Thrones o Witcher? La nueva serie de Netflix, ‘Maldita’ (‘Cursed’), tiene como protagonista a Katherine Langford, figura de la exitosa ’13 Reasons Why'. La actriz australiana de 24 años consiguió la primera nominación para la famosa serie en los Globos de Oro 2018. Pero con ‘Cursed’, basada en la leyenda del rey Arturo, se aleja de ese personaje. “A finales del 2018 me llegó el manuscrito de esta producción, recuerdo que terminé de leerlo, cerré el guion y dije: ‘Me encanta, quiero hacerlo’, fue un momento muy emotivo. Creo que creativamente Tom Wheeler hizo un trabajo increíble al pasar la historia del libro a un guion. Era algo completamente distinto a lo que había hecho hasta el momento”, comenta la intérprete que da vida a ‘Nimue’.

Esto es lo que dice la crítica: “(Langford) es fácilmente capaz de llevar este drama, lo que molesta es cada vez que un hombre le quita la espada, literal o figurativamente. Hace que ‘Nimue’ sea vulnerable e incierta, pero llena al personaje con una determinación creciente a medida que avanzan las cosas”, sostiene The Hollywood Reporter.

La serie es contada desde la perspectiva de la joven ‘Nimue’ cuyo destino es convertirse en la Dama del Lago, el personaje que en la leyenda original le otorga a Arturo la espada Excálibur. “La serie lo tiene todo, fantasía, magia, historia. Encontrarás momentos trágicos y de incertidumbre, pero también manifestaciones de amor muy poderosas. Es una historia de época, pero de acción y fue todo un reto, de pronto tuvimos que entrenar con armas, aprender combate, grabar en exteriores, en bosques, etc. Recuerdo que regresaba a casa con moretones en los brazos, algunos de maquillaje, otros de verdad. Me siento particularmente orgullosa de lo que hemos creado y siento un gran respeto por todos esos actores que trabajan en las grandes producciones de acción”.

Cada vez hay más mujeres protagonizando series y películas. Otras están a cargo de la producción ejecutiva y haciendo guiones con matices diferentes que están atrapando a la audiencia, más allá de un tema de género, pero también rompiendo estereotipos. “Soy de las personas que buscan la representación igualitaria, así sea de géneros, razas, edades. Es importante ver estas historias retratadas, porque creo que la industria tiene la responsabilidad de contar historias reales”, comenta la actriz.

Detrás de cámaras estuvo la mirada femenina de la directora Zetna Fuentes. “En la serie vemos a todos los personajes pasar por situaciones difíciles, batallas que acaban en derramamiento de sangre, tragedia, pérdida, dolor y claro tu piensas ‘wow qué difícil’, sin embargo, luego te das cuenta de que estás en la época medieval y que la protagonista es una joven, con poderes que nadie entiende, sumergida en el mismo contexto de dolor. Es aquí donde entendí el verdadero significado y valor del personaje, que no solamente es fuerte por ser mujer, si no por sobrevivir a todas estas tragedias. Por muchas razones, hemos omitido la historia de estas mujeres que existieron y que como verán en la serie, tuvieron un rol importante, pelearon y hasta incluso dieron su vida para llegar a ser quienes son”.