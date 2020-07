The Dark Knight: recordamos el Joker de Heath Ledger, 12 años después

Un día como hoy hace 12 años, The Dark Knight, de Christopher Nolan, llegó a las salas de cine y marcó un precedente en el emergente cine de superhéroes. La película es la segunda entrega de una trilogía conformada también por Batman Begins y The Dark Knight Rises.

La cinta sobresalió del resto por su historia, narrativa, así como el enfrentamiento entre el bien y el mal. Asimismo, la interpretación de Heath Ledger como Joker multiplicó la fama del personaje y lo convirtió en un icono de la cultura pop.

Para convertirse en el príncipe payaso del crimen, el actor se aisló por 6 semanas en un hotel donde desarrolló tics, su alocada voz y esa risa. Todo el proceso lo registró en un diario que usaba durante el rodaje para volver a sumergirse en la oscura mente del psicópata.

Hasta la fecha, muchos fans afirman que su versión del villano continúa siendo superior al de George Romero, Jack Nicholson, Jared Leto e, incluso, Joaquin Phoenix.

The Dark Knight se estrenó en 2008 y consagró a Heath Ledger en Hollywood.

En cuanto a las constantes comparaciones, Phoenix señaló que no fueron un problema para dar vida al personaje. “Decidí hacerlo a mi manera. [...] No dejé que ninguna interpretación previa o ningún cómic me influyera. Tuve libertad para encontrar mi versión del Joker”, sentenció.

The Dark Knight - Sinopsis oficial

Bruce Wayne regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal Harvey Dent, Batman enfrenta al Joker, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos de Gotham.