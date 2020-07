Spider-Man 3: Tom Holland revela cuándo terminaría el rodaje de la cinta de Marvel

Una de las producciones más esperadas del UCM es sin duda Spider-Man 3 protagonizada por Tom Holland, cinta que tiene planeada estrenarse en los cines para noviembre de 2021 y cuya producción iniciaría este año.

Previo a ello, el actor deberá empezar con el rodaje de ‘Uncharted’ para Sony, una nueva cinta que se basa en el popular videojuego del mismo nombre donde interpretará al héroe Natham Drake.

Aunque no había nada seguro sobre el destino del trepamuros en Marvel, Holland reveló un importante detalle donde menciona cuándo terminaría de grabar la tercera parte de Spider-Man.

“Terminar Uncharted , terminar Spider-Man en febrero del próximo año”, dijo el actor en un video publicado en la cuenta de Patreon de su padre. “Dos giras de prensa, tal vez juntas, lo que debería llevar seis semanas de trabajo”, finalizó Holland.

Ante lo anunciado, muchos fans no dudaron en responder positivamente en redes sociales, ya que la llegada de la película de Marvel no estaría muy lejos como se esperaba.

Spider-Man 3 es una de las ficciones más esperadas en la próxima Fase 4 del UCM debido a que el final de la primera entrega se puso en evidencia la identidad de Peter Parker al mundo entero a causa de Mysterio.

Tráiler de Spider-Man: lejos de casa

Según rumores difundidos en diferentes portales web, las películas ‘Morbius’ y ‘Venom: let there be Carnage’ de Sony se vincularían al universo de Marvel, por lo que el Spider- Verse de Peter Parker se podría expandir con nuevas entregas.