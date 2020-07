Star Wars 9: George Lucas revela escena eliminada con Anakin Skywalker [VIDEO]

En 2019, Star Wars: the rise of Skywalker marcó el final de la última trilogía de la saga. No obstante, muchos fans quedaron decepcionados con la película que no estuvo a la altura de sus predecesoras debido a su convencionalismo y varias inconsistencias.

Lo que pocos saben es que George Lucas habría creado su propio corte de la cinta por pedido de Lucasfilm, luego de que la versión de J. J. Abrams fracasó en la proyección de prueba. Para su sorpresa, su trabajo nunca llegó a las salas de cine.

El canal Bounding Into Comics dio a conocer que el corte de Lucas contenía 30 minutos extra a la conocida versión de The rise of Skywalker. De ese metraje, dos escenas ofrecían respuestas a situaciones sin sentido y cambiaban significativamente la historia.

En la primera escena, Rey se encuentra en el Halcón Milenario y es tentada por el Lado Oscuro luego de casi matar a Chewbacca. De pronto aparece el fantasma de Anakin Skywalker para darle consejo: “La vida es conflicto. Pero en el conflicto nos volvemos mejores”.

Hayden Christensen regresa con el papel de Anakin Skywalker después de 15 años. Créditos: Lucasfilm

A pesar de que la aparición de Anakin pudo ser catalogada como fanservice, habría afianzado la conexión de Rey con el elegido de la Fuerza. Asimismo, en dicha escena el fantasma del jedi le contaría cómo fue que Palpatine volvió a la vida.

En cuanto a la segunda escena, se muestra el encuentro entre Kylo Ren y Han Solo. Sin embargo, también aparece Leia con una técnica de proyección a distancia. Junto a ella también se ve al fantasma de su hermano Luke Skywalker.