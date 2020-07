Ha pasado una década desde el lanzamiento de Inception de Christopher Nolan, una de las películas más aplaudidas del director. Pese al paso del tiempo, la cinta de ciencia ficción continúa desconcertando a todo el que la ve, no solo por su trama, sino también por su final.

Aprovechando su aniversario, recordemos lo que dijo Nolan y Leonardo DicCaprio, protagonista de la película, sobre el ambiguo final, el cual dejó a los espectadores con solo una pregunta: ¿todo pasó o solo fue un sueño?

Mientras promocionaba su película de 2019, Once upon a time in Hollywood, DiCaprio dijo que ‘no tenía idea’ de lo que pasó en Inception. “A veces solo te enfocas en tu personaje y ya”, dijo el actor en el podcast de Marc Maron. “De hecho, me involucro, pero cuando se trataba de Chris Nolan, su mente y cómo todo estaba armado, todos intentan constantemente armar ese rompecabezas, pero no lo logras. Eso pasó acá”, agregó.

Quien se pronunció en su momento fue el propio Nolan que, tras años de interrogantes sobre la escena final de su largometraje, dio una explicación sobre ella. “La forma en que funcionó el final de esa película, el personaje de Leonardo, Cobb, que estaba junto a sus hijos, es así, a él realmente ya no le importaba dónde ni cuándo, solo quería estar con ellos. Tal vez, todos los niveles de realidad son válidos”, comentó el cineasta en el 2015 en la ceremonia de graduación de la Universidad de Princeton.

Una película que aborda el sueño como pocas

Nolan lanzará pronto a los cines una de sus películas más esperadas de ciencia ficción: Tenet, obra audiovisual protagonizada por Robert Pattinson y John David Washington. La cinta ha retrasado su estreno varias veces debido a la pandemia de coronavirus, pero actualmente está programada para estrenarse en agosto en Estados Unidos.